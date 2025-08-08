Зеленський визнав нереальність звільнення окупованих територій військовим шляхом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повне звільнення українських територій, захоплених Росією, військовим шляхом наразі є нереальним. Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

За словами Зеленського, реальність на полі бою вимагає переосмислення стратегії. Зокрема, він визнав, що військова операція щодо повернення всіх територій наразі не є досяжною, а тому необхідно зосередитися на дипломатичних інструментах для досягнення справедливого миру. "Я не думаю, що ми зможемо повернути всі території лише військовим шляхом. Це просто неможливо зараз", — цитує Зеленського видання.

Водночас він наголосив, що Україна не відмовляється від своїх цілей, але повинна діяти раціонально, враховуючи реальність сучасної війни, виснаження ресурсів і підтримку партнерів. Україна також готова до припинення вогню без визнання контролю рф над захопленими територіями, адже Конституція забороняє зміну кордонів чи поступки територіями.

Заява пролунала на тлі триваючих дискусій щодо можливого мирного врегулювання за участю міжнародних посередників.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США Дональд Трамп розглядає варіант окремих зустрічей з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, що може відкрити нове дипломатичне вікно для тристоронніх перемовин.