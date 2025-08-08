Понад три роки після початку повномасштабного вторгнення Росії більшість українців підтримують ідею завершення війни шляхом переговорів, а не продовження бойових дій до перемоги. Про це свідчать дані нового опитування соціологічного інституту Gallup.

Згідно з результатами, 69% опитаних виступають за якнайшвидше припинення війни через дипломатичні механізми, тоді як лише 24% вважають за необхідне воювати до перемоги. Це кардинальна зміна суспільних настроїв порівняно з 2022 роком, коли 73% українців підтримували воєнний шлях.

Зниження бойового ентузіазму спостерігається в усіх регіонах країни та серед усіх соціальних груп. Опитування також засвідчує, що хоча переважає прагнення до миру, більшість громадян не вірять у його швидке настання. Так, лише 25% українців вважають, що бойові дії можуть припинитися протягом наступних 12 місяців, і лише 5% вірять, що це «дуже ймовірно». Натомість 68% впевнені, що війна триватиме й далі.

Ставлення до міжнародних гравців

Опитування зафіксувало рекордне падіння підтримки лідерства США: у 2025 році лише 16% українців його схвалюють, тоді як 73% висловлюють незадоволення. Для порівняння, у 2022 році підтримка Вашингтона сягала 66%.

Погіршення настроїв пов’язують із напруженістю між Києвом і Вашингтоном після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Зокрема, напружена зустріч Трампа і Зеленського в лютому, а також затримки у військовій допомозі США, стали точками недовіри.

Ставлення до Німеччини, навпаки, покращилося — схвалення її лідерства зросло до 63%, що є найвищим показником за весь час. Підтримка Росії в Україні майже зникла (1%), а Китаю довіряють лише 8% опитаних.

Попри розчарування у Вашингтоні, українці досі вважають США важливим гравцем у мирному процесі — 70% підтримують залучення США до переговорів. Аналогічні показники мають ЄС (75%) і Велика Британія (71%). Для Туреччини цей показник становить 55%.

Надії на НАТО та ЄС

Паралельно падає віра у євроатлантичну інтеграцію. Якщо у 2022–2023 роках понад 64–69% українців вірили у вступ до НАТО протягом наступного десятиліття, то у 2025 році таких лише 32%. А частка тих, хто взагалі не вірить у вступ, зросла до 33%.

Надії на вступ до ЄС тримаються краще, але також слабшають. У 2025 році лише 52% українців вважають, що членство в Євросоюзі можливе протягом 10 років, порівняно з 73% у 2022-му.

Як повідомляло раніше ForUa, Президент Зеленський все ще залишається довіреним лідером для більшості українців, проте ухвалення закону про скасування незалежності НАБУ спричинило зниження його рейтингу приблизно на 5%.