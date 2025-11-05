﻿
Столиця

В столиці чоловік плював жінкам з дітьми в обличчя та тягав за волосся

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва 31-річного чоловіка визнано винним у вчиненні хуліганських дій щодо жінок.

Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК України, а саме як хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, повідомляє Київська міська прокуратура.

Чоловік після вживання алкоголю ставав агресивним, тому на вулиці підходив до незнайомих жінок, які гуляли з дітьми, погрожував їм, штовхав та бив. 

Так, одну з постраждалих він побачив на дитячому майданчику, підійшов до неї, плюнув в обличчя та почав залякувати. 

Інша жінка йшла вулицею з дитячим візочком. Чоловік схопив її за волосся, штовхнув у двері кав’ярні та завдав їй удар ногою. 

Всі події відбувались у вересні-жовтні 2025 року. 

Зважаючи на те, що обвинувачений був на іспитовому терміні за вчинення крадіжки, за сукупністю вироків йому призначено покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Фото: Київська міська прокуратура.

 Автор: Галина Роюк

