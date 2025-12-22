Відтік українців може вдарити по економіці Польщі, - PIE

Українці, які проживають і працюють у Польщі, стали важливою складовою польського ринку праці та демонструють рівень зайнятості, що перевищує показники серед самих громадян країни. В окремих секторах економіки частка українських працівників є критично важливою для стабільної роботи підприємств. Про це йдеться у дослідженні Польського економічного інституту (PIE).

Згідно з оприлюдненими даними, рівень зайнятості серед українців у Польщі становить 75–85%, що вище за аналогічний показник серед поляків. Це свідчить про вагомий внесок українських працівників у функціонування ключових галузей польської економіки. Аналітики зазначають, що українці демонструють високий рівень соціальної та професійної інтеграції, а також активно адаптуються до умов польського ринку праці.

Найбільшу готовність залишитися в Польщі на тривалий час виявляють молоді українці, які проживають у країні понад чотири роки, тобто ще до початку повномасштабної війни в Україні.

Водночас, за даними PIE, близько половини українців перебувають у перехідному стані — вони залишаються в Польщі переважно через роботу або відсутність альтернативних можливостей. Експерти застерігають, що масовий відтік українських працівників може мати серйозні негативні наслідки для польського ринку праці та окремих секторів економіки.

