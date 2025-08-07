﻿
Гра на виснаження: як Китай використовує війну в Україні для власної вигоди

Китай цілеспрямовано затягує війну в Україні, використовуючи її як інструмент для послаблення Сполучених Штатів перед можливим вторгненням на Тайвань. Про це йдеться в аналітичному матеріалі стратегічної експертки військової розвідки Ребеки Коффлер для видання The Telegraph.

За її словами, Пекін не зацікавлений у завершенні війни між Росією та Україною. Навпаки — Китай активно підтримує Росію, постачаючи критичні технології подвійного призначення: мікроелектроніку, комплектуючі для дронів, а також скуповуючи російську нафту, допомагаючи Москві обходити західні санкції.

"Китай розглядає війну в Україні як вигідний 'опосередкований конфлікт', який виснажує не лише Росію, але й США. Зменшуючи запаси американської зброї та підриваючи військову готовність Вашингтона, Пекін готує ґрунт для реалізації сценарію з Тайванем — цілком реалістичного до 2027 року", — зазначає Коффлер.

Вона також порівнює китайську стратегію з алегорією про "мудру мавпу, що сидить на горі" — третю силу, яка спостерігає, як два супротивники знищують одне одного. Саме так, на її думку, Пекін отримує стратегічну перевагу.

У цьому контексті навіть потенційні мирні ініціативи, зокрема з боку адміністрації Дональда Трампа, виглядають безперспективними. Паралельно Китай і Росія посилюють свою військову співпрацю, проводячи спільні навчання — і цим демонструють, що не планують припиняти конфлікт, від якого обидві країни мають вигоду.

Як повідомляло раніше ForUa, Вашингтон планує у п’ятницю ввести вторинні санкції проти Росії, навіть попри те, що зустріч спецпосланця США Стіва Віткоффа з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві в середу пройшла добре.

 

 

 

 

 

 

 

СШАКитайвійна в Українівторгнення в Тайваньзавершення війни в Українідопомога Китая РФ
