США введуть вторинні санкції проти РФ 8 серпня

Вашингтон планує у п’ятницю ввести вторинні санкції проти Росії, навіть попри те, що зустріч спецпосланця США Стіва Віткоффа з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві в середу пройшла добре. Про це повідомив представник Білого дому, передає Reuters.

США підтвердили запровадження вторинних санкцій проти Росії: що відомо

— Росіяни прагнуть продовжувати взаємодію зі Сполученими Штатами. Вторинні санкції, як і планувалося, очікуються до запровадження у п’ятницю, — сказав він.

Віткофф провів близько трьох годин із Путіним під час своєї термінової поїздки до Москви, метою якої було знайти прорив у війні, що триває вже 3,5 роки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Президент США Дональд Трамп раніше пригрозив Москві санкціями, якщо не буде зроблено кроків для завершення війни.

ForUA.com нагадує, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткових 25% тарифів для Індії у зв’язку із закупівлею нею російських енергоносіїв.

Нові тарифи, які додадуться до вже запланованих 25% мита для Індії, набудуть чинності протягом 21 дня.

Міністерство закордонних справ Індії різко розкритикувало рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові 25% мит на імпорт з Індії у зв’язку з її закупівлею російських енергоносіїв.