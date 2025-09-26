Абсолютний чемпіон проти блогера-боксера: Усик та Пол можуть зустрітися в клітці

Американський блогер і боксер Джейк Пол (11-1, 7 КО) оголосив про свої амбітні плани на найближчі п’ять років: він хоче вийти на бій проти абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО). Пол заявив, що його мета — зустрітися з Усиком на рингу та перевірити свої сили проти одного з найсильніших боксерів сучасності.

Усик не залишив виклик без відповіді. Український чемпіон зазначив, що радий побитися з Полом, але тільки в умовах, що відповідають його графіку: після завершення кар’єри у професійному боксі він готовий зустрітися з американцем у правилах змішаних єдиноборств, тобто в октагоні.

"Хороший план, Джейку. Але я тут не заради п’ятого місця – тільки заради першого. Скоро я закінчу з боксом, а після цього чекатиму на тебе в клітці. Ось і подивимося, чи справді в тебе є яйця і сміливість, чи тільки жага до хайпу", – заявив Усик.

Бій між Усиком і Полом наразі виглядає більше як виклик у майбутнє, ніж реальна подія, але інтерес фанатів до потенційного протистояння вже зростає. Джейк Пол, відомий своїми провокаційними заявами та прагненням до великих боїв, неодноразово намагався організувати поєдинки з відомими спортсменами, що робить його плани з Усиком ще більш обговорюваними у спортивних колах.

Фанати боксу та ММА активно обговорюють можливу зустріч у соціальних мережах, роблячи ставки не лише на технічні якості боксерів, а й на те, чи вдасться Полу реалізувати свій амбіційний план. Усик, у свою чергу, демонструє готовність до нових викликів і підтверджує свій статус одного з найсильніших спортсменів у світі.

Як повідомляло раніше ForUa, Усик увійшов до рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів світу.