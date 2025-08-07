OpenAI може оцінити себе в 500 млрд доларів

Компанія OpenAI веде переговори щодо продажу акцій, що дозволить працівникам реалізувати свої частки та може оцінити компанію в близько $500 мільярдів. Це значний стрибок від нинішньої оцінки у $300 мільярдів, повідомляє агентство Reuters.

Транзакція, яка, за словами джерела, відбудеться до потенційного IPO, дозволить теперішнім та колишнім працівникам продати акції на кілька мільярдів доларів. Це демонструє швидке зростання компанії та жорстку конкуренцію за талановитих фахівців у галузі штучного інтелекту.

Завдяки популярності ChatGPT, OpenAI подвоїла свій дохід за перші сім місяців цього року, досягнувши річного темпу $12 мільярдів. Крім того, прогнозується, що до кінця року дохід може сягнути $20 мільярдів.

За даними Reuters, OpenAI, яку підтримує Microsoft, має близько 700 мільйонів активних користувачів ChatGPT щотижня, що є значним зростанням порівняно з 400 мільйонами у лютому.