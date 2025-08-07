﻿
Технології

OpenAI може оцінити себе в 500 млрд доларів

OpenAI може оцінити себе в 500 млрд доларів

Компанія OpenAI веде переговори щодо продажу акцій, що дозволить працівникам реалізувати свої частки та може оцінити компанію в близько $500 мільярдів. Це значний стрибок від нинішньої оцінки у $300 мільярдів, повідомляє агентство Reuters.

Транзакція, яка, за словами джерела, відбудеться до потенційного IPO, дозволить теперішнім та колишнім працівникам продати акції на кілька мільярдів доларів. Це демонструє швидке зростання компанії та жорстку конкуренцію за талановитих фахівців у галузі штучного інтелекту.

Завдяки популярності ChatGPT, OpenAI подвоїла свій дохід за перші сім місяців цього року, досягнувши річного темпу $12 мільярдів. Крім того, прогнозується, що до кінця року дохід може сягнути $20 мільярдів.

За даними Reuters, OpenAI, яку підтримує Microsoft, має близько 700 мільйонів активних користувачів ChatGPT щотижня, що є значним зростанням порівняно з 400 мільйонами у лютому.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

акціїавіакомпаніяштучний інтелектOpenAIтехнології
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Окупанти здійснюють свідомі удари по підготовці до опалювального сезону, - Зеленський
Війна 06.08.2025 18:45:33
Окупанти здійснюють свідомі удари по підготовці до опалювального сезону, - Зеленський
Читати
Міноборони рекомендовано не створювати корупційних ризиків на тлі впровадження нового камуфляжу
Суспiльство 06.08.2025 18:37:48
Міноборони рекомендовано не створювати корупційних ризиків на тлі впровадження нового камуфляжу
Читати
Уряд схвалив рішення ВР: Бородянка отримає статус міста
Суспiльство 06.08.2025 18:18:30
Уряд схвалив рішення ВР: Бородянка отримає статус міста
Читати

Популярнi статтi