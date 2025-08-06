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Культура

Бред Пітт придбав новий будинок за 12 млн доларів

Бред Пітт придбав новий будинок за 12 млн доларів

Голлівудський актор Бред Пітт придбав будинок у Лос-Анджелесі за $12 млн. Продавцем став гітарист рок-гурту The Killers Дейв Кюнінг. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Будинок відреставрований в іспанському стилі та розташований в районі Голлівудських пагорбів. У будівлі шість спалень, на його території знаходяться басейн та город. Сім'я Кюнінгів придбала цей будинок у 2021 році за $9,6 млн.

Раніше видання NBC повідомляло, що у червні будинок Бреда Пітта, розташований в іншому районі Лос-Анджелеса, пограбували.

Троє невідомих перелізли через паркан, коли актора не було вдома, і викрали невстановлену кількість особистих речей. Точна сума збитків не розкривається.

Старий будинок Пітта з трьома спальнями розташований неподалік парку Гріффіт, де на пагорбі знаходиться знаменитий напис Hollywood.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

нерухомістьакторНовини шоу-бізнесаБред Піттбудинок
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