Санкції проти Росії: Рубіо ухилився від відповіді

США поки не ухвалили остаточного рішення щодо можливого запровадження нових санкцій проти росії після візиту спецпредставника президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Москви.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє Independent.

За його словами, офіційна позиція щодо санкцій може бути оголошена найближчим часом.

"Ми скажемо більше про це пізніше", - зазначив Рубіо, додавши, що результати візиту ще обговорюють.

Він наголосив, що не може наразі підтвердити, чи будуть санкції:

"Можливо, позитивні [новини], можливо, ні".

ForUA.com нагадує, у Білому домі, своєю чергою, заявили, що зустріч Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним "пройшла добре". Посадовці запевнили, що запровадження вторинних санкцій усе ще планується на п’ятницю, 8 серпня.