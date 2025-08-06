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Полiтика

Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка, війна має завершитись, – Зеленський

Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка, війна має завершитись, – Зеленський

Після розмови з президентом США Дональдом Трампом  український лідер Володимир Зеленський заявив:

«Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві.

Україна обов’язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну», – заявив Зеленський.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Дональд ТрампВолодимир Зеленськийвійна в Україніагресія рф
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