Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка, війна має завершитись, – Зеленський

Після розмови з президентом США Дональдом Трампом український лідер Володимир Зеленський заявив:

«Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві.

Україна обов’язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну», – заявив Зеленський.