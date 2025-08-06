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Цей крок є неприйнятним: Індія відреагувала на введення Трампом 25% додаткових мит

Цей крок є неприйнятним: Індія відреагувала на введення Трампом 25% додаткових мит

Індія назвала рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові мита у розмірі 25% «несправедливими, необґрунтованими та надмірними». У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що цей крок є неприйнятним, інформує МЗС країни.

У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що цей крок є неприйнятним.

У відомстві пояснили, що імпорт російської нафти є критично важливим для забезпечення енергетичної безпеки 1,4 мільярда людей. Також зазначили, що Індія буде «вживати заходів для захисту своїх національних інтересів».

ForUA.com нагадує, президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових 25-відсоткових мит на імпорт з Індії. Причиною цього рішення стала купівля Індією нафти в Росії.

Згідно з указом Трампа, дії та політика уряду Російської Федерації продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США. Додаткові мита у 25% застосовуватимуться до індійських товарів, які надійдуть на американський ринок через 21 день після оприлюднення указу.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАІндіяакції протестуДональд Трампмита на імпорт
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