15 українців, які застрягли на грузинському кордоні, оголосили голодування

Кількість українців, які оголосили голодування в підвальному приміщенні грузинського прикордонного пункту «Даріалі» на кордоні з Росією, зросла до 15.

Про це пише «Ехо Кавказу» (проєкт «Радіо Свобода»).

Протягом місяців на російсько-грузинському кордоні залишається проблема щодо утримання громадян України, яких депортували з росії після ув’язнення у російських тюрмах. На територію Грузії їх не впускають, мовляв, із міркувань безпеки.

Сергій Ларко розповів «Ехо Кавказу», що уже близько місяця перебуває на кордоні між росією та Грузією (перехід «Даріалі» — «Верхній Ларс»). Він оголосив, що разом з іншими українцями має намір передати грузинським прикордонникам офіційну заяву про початок голодування. Станом на 6 серпня до цієї ініціативи долучилися 15 людей.

Чоловіки заявляють, що їх утримують у Грузії незаконно: відібрали паспорти, примусово зняли біометричні дані, відмовляють у виїзді на Батьківщину, наданні притулку та юридичної допомоги.

Вони вимагають, щоб до них прибув консул України, було роз’яснено причини їхнього затримання, надано можливість або залишити територію Грузії, або подати заяву на отримання міжнародного захисту, проведено медичне обстеження, а також припинено їхнє, як вони стверджують, незаконне утримання.

В МВС Грузії переконують, що українці, які оголосили голодування, не мають претензій до грузинської сторони. А їхньою метою є якнайшвидше повернутися на Батьківщину за підтримки Червоного Хреста та посольства України.

Що відбувається на кордоні?

Наприкінці липня МВС Грузії повідомило про загалом близько 80 людей, які перебувають на кордоні та представляються громадянами України. Там стверджують, що не пропускають їх до країни через проблеми з документами та наявність судимостей за тяжкі або особливо тяжкі злочини.

Як пояснюють у Головному управлінні розвідки МО, з початку великої війни росіяни незаконно вивозили засуджених із тимчасово окупованих територій. Коли термін покарання у цих людей закінчився, їх відпустили з довідками на руках, які не є документами для перетину кордону.

Рішення про в’їзд ухвалює грузинська сторона. Українське консульство у Тбілісі видає ноти, які підтверджують готовність оформити посвідчення на повернення в Україну. Але таке посвідчення можуть отримати лише ті, чиє громадянство підтверджено. Якщо людина не є громадянином України, — консул не має підстав оформлювати документи.

У Грузії кажуть, що пропонували українській стороні кілька варіантів безпечної евакуації людей, зокрема повітряним та морським транспортом. Але Україна поки що не ухвалила конкретного рішення.

В українському МЗС переконували, що дипломати працюють над розвʼязанням проблеми, а посадовець українського посольства в Грузії приїжджав для зустрічі з керівником прикордонної частини та доставлення гуманітарної допомоги.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що росії пропонують передавати депортованих українських громадян безпосередньо на кордон з Україною, «щоб уникнути подальших ускладнень»: «Ми готові їх там прийняти. Є відповідні ділянки кордону, де це можна зробити».

Серед тих, хто застряг на КПП через відсутність документів, був і політв’язень Андрій Коломієць, який відсидів 10-річне ув’язнення в росії. За даними МЗС, після того, як консули встановили з ним контакт, йому «дуже швидко» зробили необхідні документи, організували перехід у Грузію, а далі — поїздку до Молдови.