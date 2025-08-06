Уряд схвалив рішення ВР: Бородянка отримає статус міста

Селище Бородянка в Бучанському районі Київської області з населенням 13 тисяч осіб, відповідно до постанови Верховної ради, отримає статус міста. Відповідне рішення схвалив Кабінет міністрів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

«Схвалено проєкт Постанови Верховної Ради України «Про віднесення селища Бородянка Бучанського району Київської області до категорії міст». Проєктом Постанови пропонується віднести селище Бородянка Бучанського району Київської області до категорії міст», – йдеться у повідомленні посадовця.

Верховна Рада 28 липня 2024 року ухвалила закон, який оновив класифікацію населених пунктів в Україні. Він, зокрема, передбачає ліквідацію статусу «селище міського типу». Залишаться три категорії населених пунктів – місто, селище та село.

Бородянка розташована за 50 км від столиці. Це один із населених пунктів Київської області, які найбільше постраждали від вторгнення російської армії. Унаслідок бойових дій у Бородянці пошкоджено 164 будівлі. Із них 42 – повністю зруйновані.

1 квітня 2022 року селище міського типу звільнили українські військові. Бородянка понад місяць перебувала під окупацією ворога. Згодом рятувальники розібрали всі завали будівель, зруйнованих під час бойових дій, з-під них вдалося дістати тіла 41 людини. Після звільнення Бородянки на Київщині були зниклими безвісти 73 цивільних.

У січні 2023 року у Бородянці почали відновлювальні роботи на Центральній вулиці. Там розташовувалась більшість комунальних і державних закладів. Усі вони були повністю знищені російськими окупаційними військами.

Фото Світлани Коверзнєвої