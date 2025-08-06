Прифронтові громади Харківщини витратять понад 6 млрд гривень на відновлення

На 2025 рік уряд передбачив для Харківщини понад 6 млрд грн, які підуть на підтримку громад, оновлення житлового фонду та модернізацію інфраструктури.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише "Думка".

Додаткової державної уваги при цьому потребують такі питання, як забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, створення укриттів на базі закладів освіти, модернізація медичної та реабілітаційної інфраструктури, розвиток транспортного сполучення та створення дитячих хабів у громадах.

Під час робочої наради за участі Віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби обговорювалося відновлення критичної інфраструктури, забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб тощо, говориться у повідомленні.

Окремо порушувалися питання роботи комісій із фіксації пошкодженого житла – є необхідність збільшення їх кількості для прискорення процесів відновлення, пише "Думка".