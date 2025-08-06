Шведський прем'єр став на слизьку доріжку користування ChatGPT

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазнав критики після того, як визнав, що запитує в чат-бота ChatGPT та інших ресурсів на основі штучного інтелекту альтернативну думку під час ухвалення рішень, що стосуються держави.

Про це він сказав в інтерв’ю шведській бізнес-газеті Dagens industri, цитує Guardian.

Крістерссон сказав, що, крім ChatGPT, користується його французьким аналогом LeChat під час виконання своїх обов’язків очільника уряду. За його словами, його колеги також використовують ШІ у своїй щоденній роботі.

«Я сам використовую його (штучний інтелект — ред.) досить часто. Якщо не заради іншого, то хоча б для отримання “другої думки”. Що робили б інші? А чи варто нам подумати в абсолютно протилежному напрямку? Такі запитання я ставлю», — сказав шведський прем’єр.

Ця заява Крістерссона викликала резонанс та критику в технологічному середовищі та медіа. Так, газета Aftonbladet в редакційній статті звинуватила прем’єра в тому, що він «піддався психозу ШІ, який насаджують олігархи».

Професорка відповідального використання штучного інтелекту з Університету Умео Вірджинія Дігнум пояснила, що ШІ не здатен давати осмислені думки щодо політичних ідей і лише відображає погляди тих, хто його створив.

«Чим більше він покладається на штучний інтелект у простих речах, тим більший ризик надмірної впевнености в системі. Це слизька доріжка. Ми повинні вимагати, щоб надійність була гарантована. Ми ж не за ChatGPT голосували», — сказала вона.

Згодом речник Крістерссона Том Самуельссон заявив, що прем'єр-міністр не ризикує, використовуючи ШІ: «Звісно, мова не йде про чутливу безпекову інформацію. Це радше використовується для загального орієнтування».