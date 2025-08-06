Путін зустрічається з Віткоффом у Кремлі тоді, коли нафтові танкери звертають зі шляху до Індії

Цієї миті російський диктатор Владімір Путін у Кремлі проводить зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, який сьогодні прибув до Москви.

Про це повідомив речник Путіна Дмітрій Пєсков, інформують російські інформпомийки.

"Путін приймає у Кремлі посланця Трампа Віткоффа", - сказав він.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Тим часом стало відомо, що Міністерство фінансів США продовжуватиме запроваджувати санкції для обмеження незаконних доходів країни-агресора Росії.

"Міністерство фінансів продовжуватиме впроваджувати та повністю забезпечувати виконання наших санкцій для обмеження незаконних прибутків Росії", — написав він у Х.

Бессент опублікував відповідний допис у X з прикріпленим посиланням на матеріал Reuters, в якому йдеться, що нафтові танкери, завантажені російським паливом для Індії почали змінювати пункт призначення після погроз Дональда Трампа ввести санкції.