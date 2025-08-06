Російський військовий розстріляв цивільного чоловіка, який намагався евакуюватися

Військовослужбовець російської армії розстріляв мирного жителя, який йшов вулицею з валізою, щоб евакуюватися з небезпечних районів Донеччини.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

В одному з Telegram-каналів опублікували відео, на якому цивільний намагається евакуюватися з селища Удачне. Чоловік йшов узбіччям дороги, тримаючи в руці валізу з рештками особистих речей.

В Офісі генпрокурора повідомили, що військовослужбовець російської армії з облаштованої у зруйнованій будівлі засідки відкрив прицільний вогонь та вбив перехожого з автоматичної зброї.

Правоохоронці почали розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України

В ОГП додали, що це вже третій зафіксований прокурорами області факт розстрілу цивільних окупаційними військами у цьому році.