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Технології

Революція Цукерберга: Meta запускає єдиний чат для WhatsApp, Messenger і Telegram

Революція Цукерберга: Meta запускає єдиний чат для WhatsApp, Messenger і Telegram

Американська компанія Meta оголосила про плани інтегрувати WhatsApp і Messenger з іншими популярними месенджерами — iMessage, Telegram, Google Messages, Signal та іншими. Це має значно спростити спілкування, адже користувачам не доведеться постійно перемикатися між різними застосунками.

Meta розробляє інтерфейс, в якому можна буде об’єднати повідомлення з різних месенджерів в одному застосунку. Крім того, компанія планує розширити функціонал месенджерів і додати такі можливості, як живі реакції, миттєві відповіді, індикатори набору тексту та повідомлення про прочитання.

Ще одне важливе нововведення — до 2027 року Meta відкриє WhatsApp і Messenger для сторонніх відео- та голосових дзвінків. Це рішення компанія прийняла у відповідь на вимоги Закону ЄС про цифрові ринки.

 

 

 

 

Теги:

ЦукербергWhatsAppTelegramMetaMessengerєдиний чатмесенджер повідомлення
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