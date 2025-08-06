Трамп анонсував переговори США та Росії щодо припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати й Росія проведуть сьогодні, 6 серпня, зустріч у рамках спроб припинити війну між Україною та Росією. Американську сторону представлятиме спецпосланець Стів Віткофф, про це повідомляє Reuters із посиланням на пресконференцію Трампа в Білому домі.

«Сьогодні у нас зустріч з Росією. Подивимось, що станеться», — зазначив Трамп. За його словами, головна мета переговорів — зупинити війну в Україні. «Ось це те, що я намагаюся зупинити. Над цим ми працюємо найінтенсивніше. Інші конфлікти я зупиняв за лічені дні — майже всі. Зокрема, між Індією та Пакистаном. Однак саме цю війну ми хочемо припинити», — наголосив президент.

Трамп додав, що рішення щодо можливого введення мит проти Росії та її торговельних партнерів буде залежати від результатів переговорів Віткоффа у Москві.

За даними агентства, спецпосланець США з питань Близького Сходу Стів Віткофф буде у Москві сьогодні для зустрічі з керівництвом РФ. Деталі програми його візиту наразі невідомі.

«Президент зазначив, що спецпредставник Віткофф цього тижня буде в Росії, і ми можемо це підтвердити. Що саме передбачає цей візит — деталей наразі надати не можемо», — повідомила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс під час брифінгу. Вона закликала «не випереджати події» щодо можливого посилення санкцій проти Росії, наголосивши, що Трамп орієнтований на дипломатичне врегулювання конфлікту в Україні.

Як повідомляло раніше ForUa, останніми тижнями Дональд Трамп неодноразово висловлював невдоволення діями Путіна через ескалацію обстрілів українських міст. Американський лідер наполягає, що Сполучені Штати готові до рішучих кроків у разі подальшої ескалації з боку РФ.