Я не знаю, чи турбують його санкції: Трамп сумнівається, що санкції зможуть вплинути на Путіна

Президент США Дональд Трамп посилив свої погрози санкціями щодо Росії, якщо вона не укладе угоду про припинення вогню з Україною. Проте, він сумнівається, що його ультиматум зможе вплинути на російського диктатора Володимира Путіна, пише The New York Times.

У виданні нагадали, що 31 липня Трамп, коментуючи нічний обстріл Києва, назвав дії Росії "огидними". Тоді ж він заговорив про введення нових санкцій.

Зазначається, що незадовго до цього держсекретар США Марко Рубіо розповів журналістам, що адміністрація Трампа провела цього тижня секретні переговори з Росією, але не з Путіним, а з його найближчими соратниками. Він визнав, що американській стороні не вдалося домогтися прогресу в питанні врегулювання російсько-української війни.

Крім того, Трамп говорив про те, що знову відправить до Росії свого спеціального посланника Стіва Віткоффа. Журналісти нагадали, що його останній візит до Путіна виявився безрезультатним.

Журналісти підкреслили, що чиновники з американської адміністрації не впевнені в тому, що майбутні переговори з Росією будуть більш плідними. Навіть Трамп, який завжди був упевнений у тому, що економічні санкції здатні змінити позиції іноземних лідерів, почала визнавати, що Путін, ймовірно, несприйнятливий до них.

"Я не знаю, чи турбують його санкції", - сказав Трамп 31 липня.

Журналісти зазначили, що прийшовши до влади вдруге, Трамп спершу поставив під сумнів те, що Росія є агресором, чинячи тиск на Україну. Тепер же його позиції істотно змінилася не на користь Москви.

У виданні вважають, що є підстави сумніватися в тому, наскільки далеко зайде Трамп у питанні запровадження санкцій щодо РФ та її торговельних партнерів. Зокрема, Китай, Індія і Туреччина мають ключове значення для американських інтересів. Ба більше, ймовірність того, що лідер Китаю Сі Цзіньпін кине Путіна, майже мінімальна.

Члени Демократичної партії неодноразово заявляли, що Трамп також може розглянути варіант надання Україні прямої військової допомоги замість економічних санкцій проти РФ, як це робив Конгрес під час адміністрації 46-го президента США Джо Байдена.

ForUA.com нагадує, що 31 липня президент США Дональд Трамп прокоментував нічну російську атаку на Київ. Він заявив, що дії Росії є "огидними".

Крім того, Трамп заговорив про введення нових санкцій проти РФ після завершення 10-денного терміну, виділеного Москві на укладення мирної угоди з Україною. Він визнав, що сумнівається в тому, чи вплинуть погрози на главу РФ Володимира Путіна.



