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Трамп хоче запровадити мита на напівпровідники та чипи

Трамп хоче запровадити мита на напівпровідники та чипи

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має плани запровадити нові мита на напівпровідники та чипи найближчим часом.

Як заявив глава Білого дому в ефірі CNBC, США можуть запровадити мита протягом наступного тижня або приблизно в цей час.

– Ми маємо намір зробити оголошення про напівпровідники і чипи. Ми хочемо, щоб їх виробляли в США, – наголосив Трамп.

За словами президента США, протягом цього часу він заявить про додаткові мита на фармацевтичну продукцію.

У середу, 30 липня, Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким на окремі категорії імпортної мідної продукції запроваджуються мита у розмірі 50%.

У Білому домі зазначили, що такий крок продиктований потребами національної безпеки.

Нові мита США набули чинності з 1 серпня та охопили напівфабрикатну мідну продукцію, а також вироби з високим вмістом міді.

Водночас обмеження не стосуються мідної сировини, зокрема таких позицій, як мідні руди, концентрати, штейни чи брухт.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАДональд Трампмита на імпортчипинапівпровідники
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