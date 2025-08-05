Українські безпілотники завдали нищівного удару по одному з ключових нафтопереробних заводів Росії — Рязанському НПЗ. Внаслідок атаки підприємство втратило 52% своїх переробних потужностей і наразі працює лише на одній установці, повідомляє Reuters із посиланням на джерела в енергетичній галузі.

За словами співрозмовників агентства, під час удару були виведені з ладу дві основні установки первинної переробки нафти — CDU-3 (потужністю 8 600 тонн на добу) і CDU-4 (11 400 тонн на добу). Зараз на заводі працює лише установка CDU-6, яка здатна переробляти 23 200 тонн нафти на добу — це близько 48% від загальної проектної потужності НПЗ.

Минулого року завод переробив 13,1 мільйона тонн нафти, з яких було вироблено:

2,3 мільйона тонн бензину,

3,4 мільйона тонн дизельного пального,

4,2 мільйона тонн мазуту,

1 мільйон тонн авіаційного палива.

Крім Рязанського НПЗ, внаслідок атаки українських дронів повністю зупинено роботу Новокуйбишевського нафтопереробного заводу, який належить "Роснефті". За даними джерел, підприємство припинило діяльність з 2 серпня.

Ці атаки є частиною стратегії України щодо виснаження ресурсної бази агресора шляхом точкових ударів по нафтопереробних та енергетичних об'єктах у глибині Росії.

Довідка: Рязанський НПЗ — один з найбільших нафтопереробних заводів Росії, що перебуває під контролем "Роснефти". Його проектна потужність — до 17-18 мільйонів тонн нафти на рік. Зниження потужностей Рязанського НПЗ завдає удару не лише по енергетичній інфраструктурі РФ, а й по експортному потенціалу "Роснефти", яка постачає нафтопродукти на світові ринки, у тому числі в обхід західних санкцій.