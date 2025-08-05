Вашингтон і Брюссель оголошують торгову війну Китаю та Індії за підтримку Путіна

Європейський Союз та Сполучені Штати планують запровадити санкції проти Китаю та Індії через їхню пряму та приховану підтримку повномасштабної агресії Росії проти України. Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

Як пише видання, рішення щодо Індії ухвалено після провалу переговорів про торговельну угоду між Вашингтоном і Нью-Делі. Президент США Дональд Трамп заявив, що має "моральне право" ввести проти Індії додаткові мита через її активну торгівлю з Росією.

"Індія не тільки купує величезні обсяги російської нафти, а й перепродає її з великим прибутком. Їх не цікавить, скільки українців гине від російської зброї. Тому я підвищу тариф, який Індія сплачує США", — заявив Трамп. Минулого місяця він підтримав законопроєкт, який дозволяє застосовувати вторинні тарифи у розмірі щонайменше 500% на імпорт з країн, що торгують російським викопним паливом.

Паралельно Брюссель готує окремі санкції проти Китаю. Це пов’язано з масштабною схемою постачання китайських двигунів для безпілотників до РФ під виглядом "промислових холодильних установок", яка була розкрита у липні. Після цих викриттів 15 країн ЄС офіційно поставили Пекін перед фактом доказів, але Китай категорично заперечив свою причетність. "Звіт абсолютно точний. Китай суттєво посилив свою підтримку Росії. Без китайської допомоги ця війна виглядала б зовсім інакше", — заявив європейський дипломат у коментарі Politico. За його словами, після серпня ЄС буде наполягати на введенні санкцій проти китайських компаній, які допомагають російському ВПК, і не виключає жорстких економічних заходів проти Пекіна.

Україна також вивчає можливість введення власних санкцій проти китайських фірм. Як заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, без постачання китайських комплектуючих Росія не змогла б нарощувати виробництво ударних дронів та іншої зброї. За даними української розвідки, частка китайських компонентів у дронах-камікадзе типу "Шахед" зросла до 60-65%.