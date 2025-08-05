Росія планувала теракт у центрі Дніпра руками наркозалежної з Вінниці

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агентку російських спецслужб, яка готувала терористичний акт у центральній частині Дніпра. За оперативною інформацією, жінка планувала закласти вибухівку біля адміністративної будівлі одного з правоохоронних органів.

Зловмисницею виявилась 29-річна наркозалежна мешканка Вінниці. Вона потрапила у поле зору окупантів, шукаючи "легкі заробітки" через Telegram-канали. Російські куратори швидко завербували її та відправили до Павлограда, де жінка отримала саморобний вибуховий пристрій зі схрону.

Після цього агентка вирушила до Дніпра, де мала орендувати житло, провести розвідку біля запланованої цілі та закласти вибухівку у спеціально підготовленому тайнику. Координати схованки вона передала кураторам, які планували використати її для організації теракту.

Втім, завдяки оперативній роботі СБУ теракт вдалося попередити. Спецслужби вилучили та знешкодили вибуховий пристрій зі схованки, а агентку затримали на спробі втечі з міста. Жінку спіймали на блокпосту, коли вона намагалася виїхати у напрямку Одеси маршрутним автобусом, де планувала "залягти на дно".

Слідчі вже повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні теракту за завданням спецслужб держави-агресора. Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до підготовки цього злочину.

Як повідомляло раніше ForUa, СБУ затримали працівника Центрального апарату НАБУ, який працював в елітному, закритому підрозділі Д-2 і шпигував для російської спецслужби.