Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора затримали працівника Центрального апарату НАБУ, який працював в елітному, закритому підрозділі Д-2 і шпигував для російської спецслужби.

Як встановило розслідування, підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися в Росію, а сам залишився у Криму, вступив до лав окупантів і був завербований ФСБ.

Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передання інформації з обмеженим доступом Іванцову з боку фігуранта.

Серед іншого, “кріт” збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції.

– Щоб отримати персональну інформацію про потенційні цілі, фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України, – ідеться в повідомленні.

За кожне виконане завдання агент отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку.

За даними СБУ, раніше співробітники служби повідомляли керівництву НАБУ про можливі ризики щодо зазначеного співробітника.

Однак відомство, зазначають у СБУ, не вжило жодних заходів реагування, а фігурант продовжив роботу на займаній посаді та намагався знищити докази протиправної діяльності.

Під час затримання у “крота” вилучили телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів із куратором.

Наразі агенту РФ повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.