Іспанії та Португалія страждають від аномальної спеки: високий ризик пожеж

В Іспанії та Португалії оголошено про високий ризик лісових пожеж, а скандинавських країнах температура б'є рекорди. Про це повідомляє EuroNews.

Зазначається, що надзвичайний стан введено на материковій частині Португалії через високий ризик лісових пожеж. У країні встановилася сильна спека із температурою від плюс 36 до 44 градусів за Цельсієм. Екстрені служби переведено в режим підвищеної готовності.

За словами кліматологів, така аномальна погода є наслідком гарячих мас, які прийшли з Північної Африки та нависли над Піренейським півостровом.

Іспанію вже вдруге за літо накрила теплова хвиля. Як очікується, вона не спаде до кінця тижня. Пік спеки в обох країнах припаде на понеділок та вівторок.

Вчені кажуть, що скандинавські країни переживають найтривалішу хвилю спеки з 1960-х років. У Фінляндії стовпчик термометра в липні не опускався нижче за відмітку 30 градусів за Цельсієм протягом трьох тижнів. У Швеції така сама температура тривала 12 днів.

У східній частині Польщі було випущено попередження про грози, дощі та град. Очікується сильний вітер до 80 км/год та до 45 мм опадів. При цьому жителів готують до чергової теплової хвилі: температура у низці регіонів триматиметься в районі 30°C.

Довгий період нестерпної спеки в Італії добігає кінця, запевняють метеослужби. У деяких регіонах, зокрема на Адріатичному узбережжі, почалися зливи, повідомляє EoruNews.

Як повідомляв ForUA.com, Туреччина попередній тиждень перебувала під впливом аномальної спеки. Температура повітря в Сілопі, що на південному сході країни, досягла 50,5 градуса, що стало рекордним показником за весь час.