У Сопоті українець напав на міську водопровідну станцію: підозрюють російський саботаж

У польському місті Сопот затримали 36-річного громадянина України Ігоря Г. за підозрою в нападі на міську водопровідну станцію. Прокуратура проводить розслідування щодо загрози життю та здоров’ю людей. Про це повідомляє Polsat News.

Ігоря Г. затримали 21 липня, і йому висунули три звинувачення:

Руйнування елементів водопровідної мережі. Підозрюваного звинувачують у пошкодженні обладнання водопровідної станції та глибинних свердловин. Зазначається, що інцидент стався 15 липня, але аналіз води підтвердив, що вона була безпечною. Знищення майна. Йдеться про п’ять електрощитів, які забезпечували електроенергією сімейні садові ділянки. Незаконне привласнення документів. Підозрюваний використовував викрадене польське посвідчення особи.

Українець частково визнав свою провину, пошкодивши силовий кабель і три електрощитки. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримісячного арешту.

Версія про російський саботаж

Видання Rzeczpospolita зазначає, що причини, які назвав підозрюваний, здаються нелогічними. За його словами, він хотів звернути увагу на проблему, що люди «проводять надто багато часу за електронними пристроями, ігноруючи один одного». Через це йому призначили психіатричну експертизу на 12 серпня.

Розслідуванням займається Агентство внутрішньої безпеки, що, на думку Rzeczpospolita, може вказувати на перевірку версії про те, чи дії Ігоря Г. не були інспіровані Росією як форма саботажу.

Прокуратура поки не встановила, чи має підозрюваний статус біженця. Відомо, що на початку 2021 року він вже був у Польщі, а з лютого до червня 2025 року перебував поза її межами.

Видання нагадує, віцеспікер Сейму Польщі Кшиштоф Босак заявив, що співробітники польської поліції та спецслужб неофіційно виступають за повернення візового режиму з багатьма країнами, зокрема й з Україною. Все це сталося на тлі нападу на міську водопровідну станцію.