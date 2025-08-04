Міністр соцполітики Денис Улютін анонсувал пенсійну реформу

Міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що найближчим часом Верховній Раді буде запропонована пенсійна реформа. Міністерство планує змінити підходи до пенсійного забезпечення в країні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Під час засідання парламентського Комітету з питань соціальної політики та прав ветеранів Улютін представив основні напрямки реформи:

Солідарна пенсійна система: гарантовані виплати, розмір яких буде прямо залежати від внесків ЄСВ та їх тривалості.

Трансформація спеціальних пенсій: запровадження професійних пенсій, що складатимуться з базової виплати, варіативної та професійної складових.

Запровадження обов’язкової накопичувальної системи.

Крім того, міністр анонсував оновлення соціальних стандартів, зокрема запровадження базової соціальної допомоги та реформу прожиткового мінімуму. Також він повідомив про плани запуску «єдиного вікна» для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яке надаватиме допомогу від моменту евакуації до інтеграції в нові громади.