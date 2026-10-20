Новий закон про ВПО набирає чинності 22 жовтня. Чи потрібно переоформлювати довідки

Довідки внутрішньо переміщених осіб (ВПО), видані раніше, залишатимуться чинними після 22 жовтня. Переоформлювати документи або повторно ставати на облік не потрібно.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Із 22 жовтня набирає чинності новий закон про ВПО, який передбачає оновлення системи їхнього обліку. Водночас перехід до нової системи відбуватиметься поступово, тому раніше видані довідки залишатимуться чинними.

Люди, які оформлюватимуть довідку ВПО вперше після 22 жовтня, зможуть зробити це у звичний спосіб: через застосунок «Дія», центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або орган соціального захисту населення.

Чинні процедури оформлення довідок і отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб також зберігаються.

Надалі облік ВПО вестимуть через Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб. Після запуску оновленої системи підтвердити перебування на обліку можна буде за допомогою витягу з бази в паперовій або електронній формі.

1 липня Верховна Рада ухвалила новий закон щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та внесення змін до інших законодавчих актів.

Документ, зокрема, передбачає запровадження електронного кабінету для ВПО, через який здійснюватимуть оцінювання їхніх потреб. Закон також визначає процедури взяття на облік і зняття з нього, зокрема за заявою людини, рішенням адміністрації, у разі виїзду за кордон або тривалої відсутності.

Крім того, замість паперових довідок передбачено використання витягів з електронної бази даних. Це має дати змогу внутрішньо переміщеним особам отримувати необхідні послуги без прив’язки до паперового документа.