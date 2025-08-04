П'ятьох учасників вінницького штурму відправили під домашній арешт

Вінницький міський суд обрав запобіжний захід п’ятьом затриманим у справі про проникнення на стадіон, де перебували військовозобов’язані. Їх підозрюють у спробі захопити державну установу.

Про це повідомляє «Суспільне» із зали суду.

За клопотанням прокурора всіх п’ятьох затриманих відправили під цілодобовий домашній арешт за місцем реєстрації на 60 діб. Вони мають право подати на апеляцію.

Сторона захисту одного з обвинувачених просила про нічний домашній арешт, оскільки чоловік працює у Вінниці, а зареєстрований у Житомирській області. Про нічний домашній арешт також клопотав адвокат іншого затриманого. Захист іще одного обвинуваченого просив про «особисті зобов’язання з покладенням певних обов’язків».

У ніч проти 2 серпня відбувся протест під стадіоном «Локомотив» у Вінниці. Група людей вимагала відпустити мобілізованих чоловіків, яких туди привезли працівники ТЦК.

Деякі учасники намагалися виламати ворота, а поліція, яка чергувала на місці, застосовувала перцеві балончики й почала затримувати людей.

У Вінницькому ТЦК підтвердили, що на стадіоні розміщувався тимчасовий пункт збору військовозобов’язаних, куди їх доставляли для медоглядів та інших процедур. Внаслідок дій протестувальників зафіксували пошкодження майна й порушення публічного порядку.

Правоохоронці затримали пʼятьох чоловіків віком від 21 до 33 років. Їх підозрюють у двох епізодах за трьома статтями Кримінального кодексу України: