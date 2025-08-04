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США спровокували масштабний занепад ООН: організація на межі колапсу

США спровокували масштабний занепад ООН: організація на межі колапсу

Організація Об’єднаних Націй оголосила про масштабну реформу та скорочення бюджету, що стане найбільшим за останні кілька років. Генсекретар Антоніу Гутерріш запропонував зменшити витрати та чисельність співробітників на 20%, що означає скорочення близько 3000 робочих місць. Загальний бюджет ООН знизиться з 3,7 млрд доларів до найнижчого рівня з 2018 року, повідомляє Bloomberg.

Офіційно реформи приурочені до 80-річчя організації, проте експерти вбачають у них реакцію на втрату фінансової підтримки США, яка традиційно складає 22% бюджету ООН.

Адміністрація Дональда Трампа вже припинила фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям, вийшла з Ради ООН з прав людини та покинула ЮНЕСКО. Це створює серйозний дефіцит коштів, що змушує організацію до кардинальних змін.

Очікується, що у вересні Антоніу Гутерріш оприлюднить деталі реформи бюджету. Паралельно з ООН, такі організації, як ЮНІСЕФ та ЮНЕСКО, також планують суттєві скорочення через нестачу фінансування.

 

 

 

 

 

 

 

Теги:

ООНреформа ООНАнтоніу Гутеррішфінансування ООНвтрата підтримки США
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