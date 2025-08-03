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Суспiльство

Президент призначив Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ

Президент призначив Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ

У день Повітряних сил ЗСУ президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем цього роду військ. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

"Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України. І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: Збройні Сили України, Генеральний штаб, Міністерство оборони України, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги", - написав Зеленський.

Анатолій Кривоножко був тимчасовим виконувачем обов'язків командувача Повітряних сил ЗУ з кінця серпня 2024 року. На цій посаді він замінив генерал-лейтенанта Миколу Олещука, якого звільнили після втрати першого винищувача F-16.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськийкадрові зміниПовітряні сили ЗСУАнатолій Кривоножкокомандувач
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