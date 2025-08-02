Сенат остаточно залишив санкції проти Росії в руках Трампа

Сенат США завершує роботу перед серпневою перервою, так і не ухваливши законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії. Це залишає президенту Дональду Трампу повне право одноосібно вирішувати, чи реалізовувати свої погрози Владіміру Путіну, якщо той відмовиться припинити війну проти України до встановленого дедлайну 8 серпня. Про це повідомляє видання The Hill.

Трамп раніше пригрозив запровадити 100% мита на імпорт російської нафти для країн-партнерів РФ, якщо Кремль не погодиться на перемир'я. Як попереджувальний крок, США вже оголосили про 25% тарифи проти Індії — ключового імпортера російських енергоносіїв. Проте це значно м’якше за 500% вторинні мита, передбачені в законопроєкті Конгресу.

Попри спроби сенаторів ухвалити законопроєкт до серпневої перерви, рішення про економічний тиск на Росію остаточно залишилося в руках Трампа. За словами сенатора-республіканця Майка Раундса, Трамп "очевидно, розчарований Путіним" і тепер особисто визначатиме подальші кроки.

Водночас демократи скептично ставляться до готовності Трампа реально карати Путіна санкціями. Проте президент США вже заявив, що дав наказ відправити ближче до кордонів Росії атомні підводні човни у відповідь на ядерні погрози з боку заступника голови Ради безпеки РФ Дмітрія Мєдвєдєва.

"У нас є приблизно вісім днів. Ми запровадимо санкції", — заявив Трамп, зазначивши водночас, що не впевнений у впливі фінансових обмежень на Кремль: "Я краще за будь-кого знаю про санкції, тарифи та все інше. Не знаю, чи це матиме якийсь ефект. Але ми збираємося це зробити".

Законопроєкт про санкції, який підготували сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь, передбачав би масштабну економічну ескалацію, ізолюючи Росію від торговельних партнерів і перекриваючи джерела фінансування її війни. Водночас у Конгресі визнають, що навіть часткова реалізація цих заходів президентом США вже є політичною перемогою.

Сенатор-республіканець Джеймс Ріш заявив, що рішення про остаточний формат санкцій ще опрацьовується, а демократи наголошують, що навіть 100% мита на російську нафту можуть стати вагомим інструментом тиску на Москву.

Втім, деякі сенатори вважають, що відкладення голосування до осені є втраченим шансом. Вони наполягають, що Конгрес має бути готовим оперативно повернутися до розгляду законопроєкту, якщо Трамп звернеться за додатковими важелями впливу.