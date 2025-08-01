Оновлення шкільних підручників в Україні: що пропонують

На думку голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, шкільним підручникам в Україні необхідно пройти низку змін, адже ситуація в галузі наразі є “складною, хоча й не критичною”. Про це Бабак сказав в інтерв’ю Укрінформу.

Сергій Бабак повідомив, що залишаються відкритими питання доставки підручників у заклади освіти, а також якості матеріалів, з яких їх виготовлюють.

– Минають роки, виростають цілі покоління, а підручники зовні практично не змінюються. Вони досі друкуються на сірому, неякісному папері, дрібним або незрозумілим шрифтом. Мають застарілий, нецікавий вигляд, – вважає він.

Бабак додав, що хоче зробити підручник сучасним як за змістом, так і за дизайном. Адже дитині має бути приємно його читати, він має мотивувати до навчання, а не “викликати смуток з першої сторінки”.

Причину цього очільник комітету бачить у застарілих санітарних нормах, що обмежують якість друку, вибір паперу та форматування.

– Потрібно змінити й підходи до змісту. Ми прагнемо зменшити кількість помилок, урізноманітнити подачу матеріалу, зробити його ближчим до сучасних дітей. Також важливо удосконалити систему експертизи підручників, щоб вона починалася раніше, – сказав Бабак.

Він очікує, що весь процес оновлення вийде завершити вчасно, щоб доставити книги в школи до 1 вересня.

Голова комітету зазначив, що найскладнішою є ситуація з підручниками для дітей з особливими освітніми потребами, яких не вистачає, а виготовлення займає більше часу.

– Йдеться про книги шрифтом Брайля: насамперед має пройти експертизу стандартний підручник, потім він повинен виграти конкурс, а вже після цього починається адаптація та друк для дітей з порушенням зору. Це займає кілька додаткових місяців, – оцінив він.

За його інформацією, такі книги надходять до школярів лише ближче до листопада або й грудня, тож систему необхідно змінити, щоб забезпечити одночасний доступ до навчальних матеріалів усім дітям.

Раніше повідомлялось, що уряд у червні 2025 року змінив правила доставки підручників у заклади освіти. Тепер вони будуть надходити у школи прямо із видавництв.