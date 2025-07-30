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Полiтика

Війна в Україні незабаром може припинитись, - Туск

Війна в Україні незабаром може припинитись, - Туск

Імовірність припинення російсько-української війни найближчим часом висока.

"Є непогані шанси і безліч ознак, які вказують на можливість того, що російсько-українська війна буде щонайменше припинена в найближчому майбутньому", - заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За його словами, Польща має бути готовою до оборони, незалежно від подій на російсько-українському фронті, повідомляє Onet.

"Ми не можемо втрачати ні години, ні дня у цій гонці за сучасну армію", - сказав він.

Раніше Туск "перекроїв" уряд: хто тепер вирішуватиме долю співпраці з Україною.

Теги:

РосіяПольщаУкраїнавійнаТуск
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