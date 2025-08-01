На Черкащині працівники ТЦК побили пенсіонера

У Каневі співробітники ТЦК побили 65-річного пенсіонера, який не мав документів.

Військкоми побили чоловіка 20 березня, після чого він пролежав у лікарні тиждень. У пенсіонера були виявлені закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій голови, грудної клітки, травма шийного відділу хребта та підвищений артеріальний тиск, повідомляє "Судово-юридична газета".



7 травня він вирішив звернутися до поліції, але там не почали реєструвати виробництво. Прокуратура також не діяла і чоловік пішов до суду, але програв і в першій, і в апеляційній інстанції, бо не звернувся у 10-денний термін, відведений на оскарження бездіяльності слідчого.

Чоловік пояснив, що лікувався, перебував у пригніченому моральному стані, а також намагався вирішити питання. Суд вважав ці докази недостатніми.

Нагадаємо, в Україні бойові повістки будуть надсилати поштою.