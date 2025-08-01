﻿
Суспiльство

На Черкащині працівники ТЦК побили пенсіонера

На Черкащині працівники ТЦК побили пенсіонера

У Каневі співробітники ТЦК побили 65-річного пенсіонера, який не мав документів.

Військкоми побили чоловіка 20 березня, після чого він пролежав у лікарні тиждень. У пенсіонера були виявлені закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій голови, грудної клітки, травма шийного відділу хребта та підвищений артеріальний тиск, повідомляє "Судово-юридична газета".

7 травня він вирішив звернутися до поліції, але там не почали реєструвати виробництво. Прокуратура також не діяла і чоловік пішов до суду, але програв і в першій, і в апеляційній інстанції, бо не звернувся у 10-денний термін, відведений на оскарження бездіяльності слідчого.

Чоловік пояснив, що лікувався, перебував у пригніченому моральному стані, а також намагався вирішити питання. Суд вважав ці докази недостатніми.

Нагадаємо, в Україні бойові повістки будуть надсилати поштою.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ТЦКчоловікКанів
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Те, що робить Росія, огидно, - Трамп
Головне 01.08.2025 07:15:50
Те, що робить Росія, огидно, - Трамп
Читати
Погода 1 серпня: спека повертається
Суспiльство 01.08.2025 06:56:54
Погода 1 серпня: спека повертається
Читати
Зеленський - Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв
Війна 01.08.2025 00:02:20
Зеленський - Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв
Читати

Популярнi статтi