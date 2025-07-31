В Україні бойові повістки будуть надсилати поштою

Військовозобов'язані, які пройшли ВВК та не мають права на відстрочку, відтепер можуть отримати повістки через "Укрпошту" цінним листом.
Про це йдеться у постанові Кабміну №916 від 30 липня 2025 року.
Згідно з новими правилами, бойові повістки на відправлення до війська тепер можуть надсилатися цінним листом. Зміна стосується осіб, які:
- щойно пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК);
- мають чинний висновок ВЛК, але не мають чинної відстрочки.
Якщо відстрочка завершилась, а медкомісія чинна — слід очікувати повістку поштою.
Розпорядження надсилатиметься як цінний лист через Укрпошту. Це означає, що вручення документів фіксуватиметься офіційно, а уникнення отримання листа може трактуватись як ухилення.
Нагадаємо, що ТЦК змінюють формат роботи.