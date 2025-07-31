Окуляри Вінстона Черчилля виставили на продаж

У Великій Британії виставили на продаж окуляри для читання, які належали прем’єр-міністру Вінстону Черчиллю. Аксесуар оцінили у рекордні майже 60 тис. фунтів стерлінгів, повідомляє Daily Mail.

Окуляри в черепаховій оправі виготовили для прем'єр-міністра майстри бренду C. W. Dixey and Sons. У їхніх архівах зберігались загалом три пари окулярів Черчилля.

Пару, виготовлену в 1954 році, виставлено на продаж за 59 955 фунтів стерлінгів (майже 80 тис. дол.). Аксесуар має оригінальний футляр синього кольору і сертифікат від виробника.

Черчилль був постійним клієнтом C. W. Dixey and Sons упродовж десятиліть, своє перше замовлення у компанії він зробив у 1910 році.

Кожна пара окулярів Черчилля була ретельно підігнана під нього. Відповідно до вимог Черчилля кожна пара позначалася певною кількістю білих крапок на завушниках - залежно від призначення окулярів. Наприклад, одиничні білі крапки означали, що окуляри призначаені для читання. Також політик мав аксесуари для виголошення публічних виступів, малювання та письма.