Сотбі повернув коштовності Будди до Індії: реліквії будуть виставлені на постійну публічну експозицію

Аукціонний дім Sotheby's повернув до Індії набір священних коштовностей, які, як вважається, пов'язані з останками Будди, після того, як зіткнувся зі зростаючим тиском з боку індійського уряду та світових буддійських лідерів, повідомляє BBC.

Зазначається, що коштовності Піпрахви, які археологи описують як одну з найдивовижніших знахідок сучасної епохи, мали бути виставлені на аукціон у Гонконзі в травні. Але продаж було скасовано після дипломатичного втручання та погроз судовими позовами з боку Делі.

За словами Sotheby's, конгломерат Godrej Industries Group з Мумбаї викупив коштовності.

Аукціонний дім заявив, що «радий» сприяти поверненню спадщини після двох місяців переговорів за участю власника, нового покупця та уряду Індії.

Тепер реліквії будуть виставлені на постійну публічну експозицію в Індії, повідомили у Sotheby's.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив про повернення артефактів у середу, назвавши це «гордим і радісним моментом» та перемогою культурної спадщини країни.

Він додав, що реліквії повертаються додому через 127 років.

Коштовності були відкопані у 1898 році англійським управителем маєтку Вільямом Клакстоном Пеппе на півночі Індії, неподалік від місця народження Будди. Скарб містив майже 1800 перлин, рубінів, сапфірів і золотих листів - похованих разом із фрагментами кісток, які були ідентифіковані як такі, що належали самому Будді.

Родина Пеппе передала більшість коштовностей та реліквій колоніальному уряду Індії. Понад століття решта сліпучих коштовностей залишалися здебільшого прихованими в британській приватній колекції.

Набір із 300 коштовностей, що належали родині Пеппе, був публічно заявлений для продажу на аукціоні Sotheby's у Гонконзі в лютому та травні, повідомляє BBC.