Трамп вимагає від РФ миру в Україні до 8 серпня

Президент США Дональд Трамп вимагає, щоб домовленість про припинення війни Росії проти України була досягнута до 8 серпня.
«Росія та Україна мають домовитися про припинення вогню та довготривалий мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має відбутися до 8 серпня. США готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру», — повідомив старший дипломат США Джон Келлі під час засідання Ради Безпеки ООН.
Заява пролунала на тлі зростаючого тиску адміністрації Трампа на сторони конфлікту для швидкого завершення війни, передає Reuters.