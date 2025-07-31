Трамп вимагає від РФ миру в Україні до 8 серпня

Президент США Дональд Трамп вимагає, щоб домовленість про припинення війни Росії проти України була досягнута до 8 серпня.

«Росія та Україна мають домовитися про припинення вогню та довготривалий мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має відбутися до 8 серпня. США готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру», — повідомив старший дипломат США Джон Келлі під час засідання Ради Безпеки ООН.

Заява пролунала на тлі зростаючого тиску адміністрації Трампа на сторони конфлікту для швидкого завершення війни, передає Reuters.

Раніше Трамп публічно "розмазав" Медведєва за погрози США.