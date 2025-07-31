﻿
Полiтика

Трамп вимагає від РФ миру в Україні до 8 серпня

Трамп вимагає від РФ миру в Україні до 8 серпня

Президент США Дональд Трамп вимагає, щоб домовленість про припинення війни Росії проти України була досягнута до 8 серпня. 

«Росія та Україна мають домовитися про припинення вогню та довготривалий мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має відбутися до 8 серпня. США готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру», — повідомив старший дипломат США Джон Келлі під час засідання Ради Безпеки ООН.

Заява пролунала на тлі зростаючого тиску адміністрації Трампа на сторони конфлікту для швидкого завершення війни, передає Reuters.

Раніше Трамп публічно "розмазав" Медведєва за погрози США.

Теги:

СШАРосіяУкраїнавійнаТрамп
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ранні ознаки хвороби Альцгеймера: коли зміни в поведінці сигналізують про проблему
Здоров'я 31.07.2025 14:49:44
Ранні ознаки хвороби Альцгеймера: коли зміни в поведінці сигналізують про проблему
Читати
Реактивні "Шахеди": Ігнат попередив про нову небезпеку під час атак РФ
Війна 31.07.2025 14:28:42
Реактивні "Шахеди": Ігнат попередив про нову небезпеку під час атак РФ
Читати
Названо найкращого гравця місяця в MLS
Спорт 31.07.2025 14:08:14
Названо найкращого гравця місяця в MLS
Читати

Популярнi статтi