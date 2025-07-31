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Війна

Зрадник зливав ворогові інформацію про одне із стратегічних підприємств

Зрадник зливав ворогові інформацію про одне із стратегічних підприємств

СБУ за сприяння міністра внутрішніх справ та командувача Національної гвардії викрила ще одного агента ФСБ - мобілізованого військовослужбовця однієї з бригад Нацгвардії, що дислокується у Запоріжжі.

"За матеріалами справи, "кріт" зливав ворогу інформацію про одне із стратегічних оборонних підприємств у Дніпропетровській області, яке займається виробництвом вибухових матеріалів і боєприпасів різних типів", - повідомляє СБУ.

Він надсилав окупантам дані про військову частину Нацгвардії, яка відповідає за охорону цього об’єкта.

Агент володів відповідною інформацією, оскільки до мобілізації особисто працював на цьому підприємстві.

Фігурант сам вийшов на ворожу спецслужбу і запропонував окупантам секретну інформацію в обмін на гроші.

Співробітники СБУ задокументували діяльність "крота" та спільно з представниками Нацгвардії затримали його.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше ФСБ готувала вбивство командира «Вовків Да Вінчі» руками “завербованого” ветерана АТО.

 

Теги:

СБУвійнаНГУагентокупанти
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