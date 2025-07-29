ФСБ готувала вбивство командира «Вовків Да Вінчі» руками “завербованого” ветерана АТО

Служба безпеки України зірвала спецоперацію ФСБ, яка готувала вбивство командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

ФСБшники, видаючи себе за співробітників СБУ, завербували учасника АТО з Кам’янського. Йому під виглядом «завдання від Служби безпеки» доручили ліквідувати нібито коригувальника, який працює на РФ. Насправді ціллю був український військовий командир.

Щоб завербувати чоловіка, агенти ФСБ надіслали йому підроблену повістку на допит у СБУ, після чого запропонували “співпрацю” в обмін на закриття вигаданої кримінальної справи. Йому навіть надіслали фальшиву анкету “про прийом до лав СБУ” та інструкції щодо прибуття до Києва.

Завербованого відправили до столиці, де він мав орендувати житло неподалік від місця проживання Сергія Філімонова та стежити за потенційною жертвою. У момент, коли зловмисник виходив на вулицю зі спорядженою зброєю, його затримали оперативники СБУ.

За словами правоохоронців, таким чином ФСБ намагалася реалізувати черговий сценарій “дестабілізації ситуації всередині України”.