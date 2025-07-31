Верховна Рада відновила повноваження НАБУ та САП

Сьогодні, 31 липня 2025 року, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №13533, який відновлює повноваження Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За ухвалення законопроєкту проголосували 330 народних депутатів, висловивши невідкладну вимогу щодо його підписання, інформує ForUА.

Це рішення стало знаковою подією після попереднього обмеження повноважень цих антикорупційних органів. Народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи ухвалення законопроєкту, висловив вдячність Президенту Володимиру Зеленському.

"Спасибі доброму Зеленському за те, що виправив помилку злого Зеленського!" – написав Гончаренко, натякаючи на швидкість, з якою Президент підписав аналогічні закони минулого разу.

Очікується, що Президент Володимир Зеленський оперативно підпише ухвалений законопроєкт, враховуючи нагальність, з якою він був прийнятий парламентом, та прецедент його швидкої реакції в минулому. Відновлення повноважень НАБУ і САП є ключовим кроком у боротьбі з корупцією в Україні та важливим сигналом для міжнародних партнерів.

Раніше законопроєкт Зеленського про НАБУ та САП підтримав комітет Ради.