Ранні ознаки хвороби Альцгеймера: коли зміни в поведінці сигналізують про проблему

Деменція, зокрема хвороба Альцгеймера, характеризується складними змінами в головному мозку, які часто відбуваються непомітно протягом першого десятиліття розвитку хвороби. Однак, виявлення поступових змін у поведінці може призвести до більш раннього діагнозу, що дає змогу пацієнтам і їхнім родинам краще підготуватися до майбутнього, інформує ForUА.

Хоча ліків від хвороби Альцгеймера поки що немає, рання діагностика дозволяє постраждалій особі впорядкувати свої справи, включно з прийняттям рішень щодо бажаного лікування.

За даними Національного інституту старіння (NIA), зростаюче збудження може бути однією з ранніх ознак хвороби Альцгеймера. Однією з поведінкових змін, що вказує на збудження, є ходьба взад і вперед по одній і тій же ділянці, зазвичай зі збільшеною швидкістю. Іншою ознакою збудження є безсоння, коли людина докладає багато зусиль, щоб заснути, але безуспішно.

Також, словесні або фізичні акти агресії, які раніше не спостерігалися, можуть бути ранньою ознакою хвороби Альцгеймера. Приклади включають словесні образи або спроби заподіяти фізичну шкоду близькій людині. "Шукайте ранні ознаки хвилювання або агресії", – рекомендує NIA.

Хоча кожен час від часу може відчувати збудження, якщо це почуття триває тривалий час, це може сигналізувати про проблему зі здоров'ям. Інші можливі ознаки хвороби Альцгеймера включають втрату пам’яті, погане судження та втрату ініціативи. Яскравою ознакою хвороби є випадок, коли людина кладе звичайний предмет домашнього вжитку в дуже дивне місце. Наприклад, якщо пульт від телевізора опинився в духовці, це має викликати тривогу.

Фактори ризику

Фактори ризику розвитку хвороби Альцгеймера включають літній вік, коли ризик захворювання подвоюється кожні п'ять років для людей старше 65 років. Генетика також, ймовірно, відіграє певну роль, хоча ризик через цей фактор збільшується лише незначно. Наразі тривають дослідження щодо того, чи можуть серйозні травми голови призвести до цього стану.

Було показано, що кілька факторів способу життя та захворювань підвищують ризик хвороби Альцгеймера, наприклад:

Куріння

Ожиріння

Цукровий діабет

Високий тиск

Високий вміст холестерину

Важливо пам'ятати, що раннє виявлення та усвідомлення цих ознак може значно покращити якість життя пацієнтів та їхніх родин. Якщо ви помітили будь-які з цих змін у собі чи своїх близьких, зверніться до лікаря для консультації та діагностики.

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