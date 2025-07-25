Добрі дрони влаштували пекельну ніч в трьох регіонах РФ

В ніч на 25 липня в Росії зафіксовано масовану атаку дронів-камікадзе на військову та промислову інфраструктуру. Гучно було щонайменше в Ростовській, Тамбовській областях і Ставропольському краї.

У Ростовській області БПЛА атакували місто Новочеркаськ. За попередньою інформацією, це продовження кампанії ударів по залізничній інфраструктурі, яку ворог активно використовує для перекидання військових вантажів. Дані про руйнування уточнюються.

У Тамбовській області під удар потрапив Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. Очевидці повідомляють про сильний вибух і густий дим над промзоною.

Ще один потужний удар зафіксовано в Ставропольському краї — дрони атакували завод хімічної промисловості "Невинномисский Азот" у Невинномиську. За словами мера міста, за ніч зафіксовано щонайменше 20 прильотів.

Крім того, через дії БПЛА в південних регіонах РФ запроваджено тимчасові обмеження на авіацію. Так званий режим "Ковьор" призвів до затримки рейсів у Сочі, Мінеральних Водах, Владикавказі, Грозному, Магасі, Нальчику, Ставрополі та Тамбові. Лише в аеропорту Сочі затримано понад 45 рейсів.