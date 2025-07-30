ПриватБанк здобув багатомільярдну перемогу над Коломойським та Боголюбовим у суді Лондона

ПриватБанк сьогодні, 30 липня 2025 року, оголосив про значну перемогу у Високому суді Лондона, вигравши багатомільярдний позов проти своїх колишніх власників, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Ця довгоочікувана перемога стала кульмінацією судового процесу, розпочатого банком ще у 2017 році.

ПриватБанк вимагав відшкодування збитків за незаконно виведені активи. Спочатку сума позову оцінювалася в $1,951 мільярда, але з урахуванням нарахованих відсотків ця сума зросла більш ніж удвічі, сягнувши, за оцінками, понад $4 мільярди.

За словами юристів банку, Коломойський і Боголюбов незаконно привласнили кошти, використовуючи складну схему повторного прокручування кредитів, що завдало банку значних фінансових збитків.

"Ця перемога є знаковим моментом у нашій боротьбі за справедливість та повернення активів, які були незаконно виведені з банку", — йдеться у заяві ПриватБанку. "Ми вдячні суду за ретельний розгляд справи та справедливе рішення, яке підтверджує нашу позицію щодо неправомірних дій колишніх власників".

Рішення Високого суду Лондона є значним кроком уперед для ПриватБанку, який був націоналізований у 2016 році після виявлення значного дефіциту капіталу. Ця перемога може мати далекосяжні наслідки для українського банківського сектору та зусиль країни щодо повернення активів, виведених у минулому.

Раніше тало відомо, про завершення слідства в справі стосовно колишнього власника "Приватбанку".