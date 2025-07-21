Недешевий сезон: аграрії попереджають про кінець епохи доступних продуктів

Ціни на овочі та фрукти зростають, і тенденція до їх здешевлення вже відійшла в минуле. Про це заявив президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник в інтерв’ю аналітичному центру ЦЕС.

«Мабуть, ера дешевих продуктів минає. Собівартість росте, з трудовими ресурсами проблема все більше і більша. І це, мабуть, головна історія», — наголосив Баштанник.

За його словами, у сезоні 2024–2025 років в Україні всі позиції на ринку овочів і фруктів стали дорожчими. «Жодну не назвемо, яка дешева. Всі дорогі», — підкреслив він.

Головний фактор, що впливає на ціни, — це співвідношення попиту і пропозиції. «Ціни формуються лише ринком. Якщо є попит — ціна зростає», — додав президент УПОА.

Серед ключових причин підвищення цін Баштанник назвав погодні аномалії, які суттєво скоротили врожаї. Як приклад він навів збирання полуниці цього року. «Я зібрав удвічі менше — 10 тонн з гектара замість звичних 17–20. Але ціна зросла вдвічі: з планових 55–60 до 100–130 гривень за кілограм», — зазначив він.

Проте високі ціни не означають більший прибуток: «У фінансовому результаті господарства отримали приблизно ті ж доходи. А додатковий заробіток — лише у 5–10% виробників, яким вдалося уникнути втрат від погоди».