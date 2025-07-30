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Війна

“Небо смерті” над Україною: НАТО зафіксувало різку зміну стратегії РФ

“Небо смерті” над Україною: НАТО зафіксувало різку зміну стратегії РФ

НАТО посилює повітряне спостереження над Східною Європою, відстежуючи еволюцію війни в Україні — від масованих бомбардувань до війни дистанційного ракетного вогню. Літаки розвідки E-3 Sentry продовжують цілодобове патрулювання, надаючи Альянсу критично важливу інформацію про повітряну активність у регіоні, повідомляє Business Insider.

"На початку війни ми спостерігали багато активності", — зазначає капітан Яспер, голландський офіцер-розвідник. — "Тепер, коли лінія фронту стабілізувалася, активність зменшилась. Це видно дуже чітко".

За словами офіцерів НАТО, повітряна війна перетворилась на протистояння дистанційних ракетних і дронових атак. Росія майже повністю відмовилась від польотів у повітряному просторі України, замінивши їх ударами керованою зброєю з безпечних відстаней.

"Ми літаємо більше, забезпечуємо більше стримування", — пояснив майор Бен, координатор винищувачів НАТО. Місії літаків-розвідників стали регулярними, тоді як на початку війни їх виконували епізодично.

Капітан Донні Деммерс, офіцер комунікацій НАТО, наголошує, що сьогодні ні Україна, ні Росія не ризикують відправляти літаки у глибокий тил ворога через насиченість протиповітряної оборони. Ближній повітряний бій став практично неможливим. "Зараз небо над Україною — це зона заперечення, а не домінування", — підсумував Деммерс. Жодна зі сторін не контролює його повністю, натомість боротьба зосереджена на дистанційних атаках засобами ППО та високоточною зброєю.

Довідка: E-3 Sentry — це модифікований Boeing 707 з радарним куполом, здатний відстежувати об’єкти на відстані понад 480 км. Хоча ці літаки не озброєні, вони є ключовими для координації повітряних операцій, допомагають відстежувати ворога та запобігати несподіваним атакам.

 

 

 

 

 

 

 

Теги:

пповійна в Українізасоби ППОE-3 Sentryлітак-розвідник НАТОдистанційні атакиповітряний простір Українивисокоточна зброя
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