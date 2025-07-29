Україна продовжить переговори з Болгарією щодо придбання двох реакторів ВВЕР-1000 для енергоблоків Хмельницької АЕС.

"На найближчий час в мене запланована зустріч з болгарським міністром, ми будемо обговорювати подальші двосторонні відносини щодо цих блоків", - повідомила міністр енергетики Світлана Грінчук.



Грінчук переконана, що Хмельницьку АЕС необхідно добудувати, повідомляє "Економічна правда".



"Ми не можемо покрити всі наші потреби за рахунок відновлювальної енергетики. Ми будемо нарощувати відновлювальну енергетику, це один з важливих елементів. І ми продовжимо дискутувати щодо атомних блоків, пояснювати суспільству, для чого це потрібно, які можуть бути ризики і альтернативи. З якими блоками ми будемо це робити – це процес переговорів та дискусій. Добудова нових атомних потужностей – це достатньо тривалий процес. Якщо говорити про будівництво нового блоку, це може тривати 5-7 років. Установка – ще певний період часу – 3-5 років. Тобто, побудувати атомний об’єкт х нуля – це тривалий період часу. Якщо говорити, що це російська технологія, то у нас більшість блоків, які працюють в Україні – це радянські блоки. Це радянські технології", – сказала міністерка.

Нові технології дозволяють збалансувати систему, що зробило б Україну більш гнучкою.



"Вони не просто виготовляють енергію, а мають 25% балансуючих потужностей. Це дозволило би нам бути більш гнучкими. Бо зараз для балансування системи ми використовуємо в основному теплову і гідрогенерацію. Ми і аудит проведемо, і продовжимо переговори з болгарами, і будемо розглядати інші технології та варіанти. У нас є домомвленості з Westinghouse. Енергетика – це той сектор, у якому зацікавлена американська сторона. США зацікавлена у співпраці у атомній енергетиці, і ми будемо це робити. Ми маємо величезний досвід саме у атомній енергетиці і повинні її розвивати. Франція дуже зацікавлена у роботі з нами, наші спеціалісти у атомній галузі – одні з найкращих у світі", – сказала вона.

Фото: facebook.com.

